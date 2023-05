Man uit Ingelmunster veroordeeld tot 26 jaar cel voor doodslag op zijn partner

Drie jaar geleden bracht de veertiger uit Ingelmunster zijn vriend om na een zware ruzie. Hij heeft zijn partner geschopt en daarna gewurgd. Gisteren werd hij door de jury schuldig bevonden aan doodslag. Dat betekent dat hij volgens de jury niet gepland had om zijn partner te doden. Het openbaar ministerie had een celstraf van 29 jaar gevraagd, maar het is dus 26 jaar geworden.

De advocaat van de beschuldigde vindt de celstraf van 26 jaar een correcte beslissing. "Er is rekening gehouden met het overlijden van zijn vader op jonge leeftijd, het gebrek aan sturing en zijn gewijzigde attitude in de gevangenis. Voor mijn cliënt was het een emotioneel proces. Hij heeft zijn emoties laten spreken en getoond dat zijn spijt oprecht is", zegt zijn advocaat Floor Ameye.