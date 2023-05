Mechelen stelt programma voor festivalzomer voor: "25 jaar Parkpop met extra weekendedities en meer diverse artiesten"

Op 13 juli treedt Rachid Kasmi op. "Dat is een Marokkaanse artiest die opgegroeid is in Borgerhout in Antwerpen. Hij is heel bekend bij ons in de Marokkaanse gemeenschap. Rachid Kasmi is bekend geworden door op lokale trouwfeesten te zingen. Hij is dan telkens bekender geworden en is zijn eigen muziek beginnen te produceren. Als je een liedje van hem hoort, dan zingt en danst iedereen mee", zeggen Imane en Siham. "Als mensen weten dat hij optreedt op Parkpop, denk ik dat dat veel volk gaat aantrekken."