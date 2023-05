Geen "1 op een miljoen" zonder Marco Borsato: dit is het verhaal achter de doorbraakhit van Metejoor

In de documentaire is het bewuste spraakbericht te horen, waarin Borsato Babet overtuigt om in te stemmen met de release van het "1 op een miljoen".“Dit is gewoon echt een héél héél goed liedje. Als dit voorbijkomt, dan moet je nooit twijfelen. Dit zou ik altijd doen, als ik jou was”, zegt Borsato. “Dat één van mijn idolen dit zegt over mijn nummer: wauw. Zo zie je maar dat alles gebeurt met een reden: daar geloof ik in", zegt Metejoor.

De rest is geschiedenis: Borsato geeft Babet het laatste duwtje in de rug, waarna “1 op een miljoen” uitkomt als duet. Metejoor scoort zijn eerste hit in Vlaanderen en zijn muziek wordt voor het eerst gedraaid in Nederland. “Een lichtpunt voor hem in de donkere coronaperiode”, vertellen Ingrid en Koen, de ouders van Metejoor. Hierna is zijn carrière definitief vertrokken.