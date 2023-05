Rekenen aannemers bewust te veel aan voor de nieuwe Brusselse metrolijn? "Deze prijsverhoging is niet normaal"

Het project verloopt in twee fases. In een eerste fase wordt de tram, de zogenoemde premetro, omgevormd tot een volwaardige metrolijn tussen het Noordstation en halte Albert in Vorst. Er komt daarvoor op de noord-zuidverbinding een nieuw station "Toots Thielemans" (tussen Zuidstation en Anneessens). Tegelijk wordt onder de sporen van het Noordstation een nieuwe verbindingstunnel aangelegd. Naar verwachting kan deze fase worden afgerond – al kostten de werken meer dan verwacht.

In een tweede fase wordt een nieuwe metrotunnel van 4,5 kilometer aangelegd tussen het Noordstation en Bordet. Dat zou zeven nieuwe ondergrondse stations opleveren met dezelfde naam als de bestaande bovengrondse tramhaltes die ze gaan vervangen: Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Linde, Vrede en Bordet. Het is deze fase die nu financiële problemen oplevert.

Bedoeling is dat de nieuwe metrolijn Evere, in het noordoosten van de hoofdstad, verbindt met Vorst in het zuidwesten. De twee gemeentes vormen momenteel een blinde vlek op de kaart van Brussel, en onder meer handelaars en de NAVO zijn jaren vragende partij voor zo’n uitsluiting. Het hele traject zou zich over 10,3 kilometer uitstrekken en in 20 minuten af te leggen zijn.