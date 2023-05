Tieners delen op TikTok en Instagram (onveilige) anticonceptietips: "Geen slecht idee om ook gewoon eens de bijsluiter van je pil te lezen"

Jongeren gebruiken steeds minder condooms of de anticonceptiepil als voorbehoedsmiddel. Dat bleek eerder deze week uit een bevraging over seksualiteit bij 20.000 Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar. Jongeren halen hun informatie al lang niet meer alleen van school of bij hun ouders. Of het nu over tips over vakantiejobs, huiswerkhulp of de openingsuren van het lokale jeugdhuis gaat, het internet heeft overal wel een antwoord op. Ook over seks en anticonceptie wordt heel wat info verspreid. Op kanalen als TikTok of Instagram delen jongeren tips of leggen ze voor een grote schare volgers uit welke manieren van zwangerschapspreventie er allemaal zijn.