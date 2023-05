Politie roept op om dit weekend niet met de auto naar Antwerpen te komen: "Veel evenementen tegelijkertijd"

De Antwerpse politie vraagt om dit weekend niet met de auto naar de stad te komen, omdat er veel evenementen tegelijkertijd in de omgeving plaatsvinden. Dat zou voor heel wat verkeershinder kunnen zorgen. Zo speelt Elton John twee keer voor een uitverkocht Sportpaleis, is er de mogelijke titelmatch van Antwerp tegen Union op de Bosuil in Deurne en is het ook openingsweekend van de Sinksenfoor op Spoor Oost.