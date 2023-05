Molenbeek is het beu dat Dilbeek anderstalige schoolkinderen doorstuurt: "Altijd meest kwetsbare leerlingen"

Schepen van Onderwijs in Dilbeek Luc Deleu (LVBurger Open-VLD) reageert dat de gemeente de leerlingen niet uit slechte wil doorschuift, maar dat er 90 plaatsen te weinig zijn in de kleuter- en basisscholen. "Er wordt momenteel een oplossing voor gezocht, maar we kunnen nu niet méér opvangen dan de mogelijkheden die we nu hebben. Er wordt trouwens absoluut geen onderscheid gemaakt in verband met herkomst of taal."