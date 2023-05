Naar de apotheek of dokter in Buizingen? Het kan uitzonderlijk voor anderstalige nieuwkomers in oefendorp zaal Het Lindegroen 

Naar de apotheek of naar de bakker gaan, dat kan vandaag uitzonderlijk ook in zaal Het Lindegroen in Buizingen, bij Halle. Vandaag is daar een heus taaldorp gebouwd, waarbij nieuwkomers uit de regio Halle en het zuiden van het Pajottenland Nederlands kunnen oefenen in levensechte situaties, zoals bijvoorbeeld bij de bakker, bij de apotheek en bij de dokter. Taalcoach Leen Debast van Ligo Halle-Vilvoorde vindt het de ideale voorbereiding voor nieuwkomers op het echte leven.

"Het taaldorp is een fictief oefendorp waar onze cursisten die Nederlandse les volgen alles wat ze geleerd hebben hier extra kunnen oefenen. Met het taaldorp willen we de stap naar het echte leven gemakkelijker maken. Naar de bakker gaan, of naar de apotheek gaan, of naar de politie, dat alles kunnen ze hier in een vertrouwde omgeving met echte settings inoefenen om het dan erna in hun dagelijkse leven toe te passen."