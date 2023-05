Kunnen we binnenkort weer stappen ondanks een verlamming? Bedrijf van Elon Musk krijgt groen licht om hersenchips te testen op mensen

Het neurotechnologiebedrijf Neuralink, onder andere opgericht door Teslabaas Elon Musk in 2016, werkte al langer aan een implantaat - zo groot als een muntstuk - dat in de schedel wordt ingebracht. De microchips, die al getest zijn op apen, zijn ontworpen om signalen in de hersenen te interpreteren en informatie via Bluetooth naar externe apparaten door te sturen. Het bedrijf zegt zo mensen te willen helpen bij de behandeling van onder andere blindheid en verlamming.