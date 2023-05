Nieuw stadspark in centrum Scherpenheuvel-Zichem

De gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem heeft gisteravond het licht op groen gezet voor een nieuw stadspark in het centrum van de stad. "Het gebied van 5 hectare ligt vlakbij het cultuurcentrum Den Egger", legt burgemeester Manu Claes (CD&V) uit. "Het wordt een ontmoetings- en belevingspark waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Men kan er komen wandelen, er is een speelplein voorzien en ook verschillende sportterreinen. Er komt ook een hondenlosloopweide. Het wordt een groene zone met veel bomen ook".

"De aanleg van het stadspark zal in verschillende fasen gebeuren. De vernieuwing van het skateterrein is het eerste project dat uitgevoerd zal worden. De aanleg van het stadspark in zijn geheel zal ongeveer vijf jaar in beslag nemen", zegt burgemeester Claes nog. Op dinsdag 27 juni wordt in Den Egger een infovergadering voor de inwoners georganiseerd waarbij meer uitleg zal gegeven worden over het nieuwe stadspark.