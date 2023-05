Nog geen oplossing voor geblokkeerd geld van 40.000 klanten Belgisch cryptoplatform

Bit4You weet niet zeker of klanten hun volledige tegoeden zullen terugzien. Het Belgische cryptoplatform blokkeerde eind april in totaal 13 miljoen euro aan digitale munten, 40.000 klanten kunnen sindsdien niet meer aan hun geld. "We zetten alles op alles om de cryptomunten van onze klanten te beschermen", klinkt het.