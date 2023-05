Twee doden en meer dan 20 gewonden na Russische raketaanval op ziekenhuis in Oekraïense stad Dnipro

Het ziekenhuis werd in de loop van de ochtend geraakt. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit het dak van een deels verwoest gebouw slaan. Het grootste deel van de bovenste verdieping van wat een gebouw met drie verdiepingen lijkt te zijn geweest, is zwaar beschadigd. Ook een veterinair ziekenhuis in de buurt zou geraakt zijn.

Volgens de plaatselijke gouverneur heeft de raketaanval twee mensen gedood. Een 69-jarige man liep naar verluidt voorbij het ziekenhuis toen de raket insloeg en kwam daarbij om het leven. Het lichaam van een tweede man werd vanonder het puin gehaald. 23 mensen raakten gewond, van wie 21 naar een ander ziekenhuis werden gebracht. Onder de gewonden zouden ook 2 kinderen zijn van 6 en 3 jaar oud.

Zowel het Oekraïense ministerie van Defensie als president Zelenski noemt de raketaanval een misdaad tegen de mensheid. "Een nieuwe raketaanval, een nieuwe misdaad tegen de mensheid", schreef Zelenski op Twitter. "Alleen een kwaadaardige staat kan vechten tegen ziekenhuizen. Er kan hier geen enkel militair doel zijn. Het is pure Russische terreur."