Olivier Vandecasteele is terug in België na gevangenenruil met Iran

Olivier Vandecasteele is terug in het land: het regeringsvliegtuig waarmee hij vanuit Muscat in Oman naar België vloog, is zonet geland op de militaire luchthaven in Melsbroek. Vandecasteele zat 455 dagen in een Iraanse cel op beschuldiging van spionage. Hij is vrijgelaten in ruil voor de Iraanse terrorist Assadollah Assadi.