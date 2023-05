Brand in Beringen die het leven kostte aan twee brandweermannen op 17 november voor de rechtbank

Het was snel duidelijk dat er sprake was van brandstichting. Maar de daders bleven jarenlang buiten schot. Tot er in mei vorig jaar plots een doorbraak kwam en de politie vier verdachten oppakte. Drie van hen bleken betrokken te zijn bij de brand in het winkelcomplex en gingen tot bekentenissen over. Twee waren minderjarig op het ogenblik van de feiten en één verdachte was achttien. Het is de meerderjarige - nu 22 - die voor de correctionele rechtbank terecht staat. Samen met hem verscheen ook een veertiger voor de rechtbank. Hij had op 20 november 2018 brand gesticht in een ander pand van dezelfde eigenaar in de Koolmijnlaan in Beringen.