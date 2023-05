Oude Watson-reddingsboot gerenoveerd en klaar om opnieuw uit te varen in Nieuwpoort

Van de jaren 40 tot de jaren 80 werd de Watson ingezet om mensen te redden op zee. De Belgische regering had in de periode daarvoor drie boten besteld om de reddingsdienst in ons land uit te breiden. De Reddingboot 1 kreeg Zeebrugge als thuishaven. In Nieuwpoort werd gewerkt met de Reddingboot 2 en de Reddingsboot 3 kwam in Oostende te liggen.

"De boot stond eigenlijk altijd in een loods, tot er een noodgeval was. Pas dan mocht de boot uitvaren", legt Allewerelt uit. Na het actieve gebruik, maakte de boot deel uit van de botencollectie van het Nationaal Scheepvaartmuseum. Sinds 2018 is de Watson opnieuw thuis in Nieuwpoort.