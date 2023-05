Hogere prijs aan kassa dan in winkelrek? “Je betaalt altijd de laagste prijs”

"Het is niet de bedoeling dat je aan de kassa meer betaalt dan de prijs die aangeduid staat in de winkel", bevestigt Lien Meurisse van de Federale Overheidsdienst Economie. “Het is trouwens verboden verschillende prijzen aan hetzelfde artikel te geven. De prijs aan de kassa moet overeenkomen met de prijs die de klant in het winkelrek ziet staan. De prijs die je als klant effectief moet betalen, is altijd de laagste prijs.”