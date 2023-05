Juweelontwerper uit Lanaken bouwt maanlandschap na in hotelkelder: "Hier ligt een meteoriet van 7,5 miljard jaar oud"

Jochen Leën verzamelde in de loop der jaren heel wat meteorieten en stenen vanop de maan en Mars. "Hier ligt een stuk meteoriet van 950 kilogram. Die sloeg ongeveer 50.000 jaar geleden in in Arizona in de Verenigde Staten. De Barringerkrater die daardoor ontstond, is vandaag nog altijd een populaire toeristische trekpleister."

Het favoriete stuk uit zijn collectie is ongetwijfeld het stukje van de Murchison meteoriet. "In 1969 is in het Australische dorp Murchison een meteoriet ingeslagen. Daarin zit sterrenstof van 7,5 miljard jaar oud", zegt Jochen trots. "Het is het oudste materiaal dat ooit op aarde is gevonden. Het is ongeveer 3 miljard jaar ouder dan onze aarde zelf. "

Een oeroud stuk ruimte koop je niet zomaar. "Er wordt veel onderzoek gedaan naar de echtheid, oorsprong en samenstelling van objecten uit de ruimte. Ik ben enorm fier dat ik eigenaar ben van zo'n stuk geschiedenis."