Scherpe debatten over klimaat zinderen na in de mailbox van de nieuwsombudsman

“Ik vind niet dat alles wat wetenschappelijk is automatisch een aureool moet krijgen. Maar ik zou toch wel eens een discussie willen zien over de urgentie van bvb een hartoperatie en de manier waarop dit best gebeurt. En daarover dan een hartspecialist en een politicus naast elkaar zien zitten in een panel. Ga je die hartspecialist dan zijn woord laten zeggen of die politici en politieke commentatoren het woord geven? (…) Maar als het over klimaat gaat, dan mag iedereen mee leuteren en wordt die wetenschapper gewoon op hetzelfde niveau gesteld als die anderen die vinden dat.... en er verdomd voor zorgen dat het allemaal...uitgesteld wordt omdat ze hun eigen achterban willen napraten”. P.D.