P+R in Melsele helemaal niet volzet, ook al beweren de signalisatieborden het tegendeel

Net voor de afrit Kruibeke op de E17 staat een dynamisch signalisatiebord dat actuele verkeersinformatie geeft, of dat toch zou moeten doen. Vrijdagvoormiddag stond te lezen dat de Park and Ride in Melsele volzet zou zijn, maar dat bleek niet te kloppen. De borden kampen met een technische storing. Die panne is mogelijks in heel Vlaanderen voelbaar.