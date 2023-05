Stad Oostende opent eerste sterrenregister voor stilgeboren kindjes

Als een kindje na meer dan zes maanden zwangerschap of kort voor of na de geboorte overlijdt, moet daar aangifte van worden gedaan in het stadhuis. Vanaf 140 dagen zwangerschap kunnen ouders die dat willen hun kindje ook wettelijk aangeven en een voornaam geven. Ouders waarvan het kindje na minder dan 140 dagen zwangerschap overlijdt, kunnen wettelijk gezien geen aangifte doen. Daar brengt Oostende verandering in.