Steenfabrikant Vandersanden in Dilsen-Stokkem mag uitbreiden

"In de carbonatatiestenen worden restproducten van onder meer de staalindustrie gebruikt, in combinatie met mineralen zoals zand", legt operationeel directeur Raf Jansen uit. "In tegenstelling tot de klassieke baksteen moeten we in het productieproces geen energie toevoegen om ze te bakken. De stenen nemen CO₂ op, dankzij dat chemisch proces harden ze uit en zijn ze geschikt om mee te bouwen." Vandersanden wil tegen 2050 volledig CO₂-neutraal werken, zo investeerde het bedrijf eerder al in een eigen windturbine voor het opwekken van elektriciteit.