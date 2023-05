Stenen shelter in Pliniuspark in Tongeren is nieuw kunstwerk van Els Dietvorst 

De shelter in het Pliniuspark in Tongeren is een plek waar mensen kunnen schuilen en kunnen samenkomen. De cirkel in het dak verwijst naar de verbinding met de zon, maan en sterren. "Er is niet alleen een verbinding naar boven, maar ook naar beneden. Dat is de schouw waar bronwater inzit. Ik wou de connectie maken met natuurlijke elementen zoals water, vuur en aarde", zegt kunstenares Els Dietvorst.