Gemanipuleerde beelden, artificiële intelligentie en een sekstape: hoe beïnvloedt desinformatie de Turkse verkiezingen?

Kort voor de stembusgang circuleerden ook neppe politieke peilingen, zoals een verzonnen exitpoll over de kiesintenties van Turken in het buitenland. De publicatie van peilingen is in Turkije verboden tijdens de laatste 10 dagen voor de verkiezingen.

Ook rond kiesfraude deden heel wat claims de ronde, gaande van zakken met vermiste stembrieven tot vooringevulde stembiljetten. Een foto van kapotgeknipte identiteitskaarten, teruggevonden in een vuilnisbak in een wijk van Istanbul, leidde tot speculaties over valse personen die zouden gestemd hebben. Het bleken in werkelijkheid oude, weggegooide identiteitsdocumenten die de voorbije jaren door hun eigenaars waren achtergelaten in een lokale apotheek.