Eerste nationale editie van Urban Youth Games in Brussel: "Kinderen verbinden met sport"

Voor de lunch zochten de kinderen even de schaduw op om van de warme lentedag te bekomen.. "Mijn naam is Tanne," zegt een enthousiast meisje met een sterk Oost-Vlaams accent. "Ik ben 10 jaar oud en ik kom van de Piramide in Gent.”Ze knikt heftig ja op de vraag of ze het leuk vindt. "Ik heb vooral heel veel zin in hockey straks, dat heb ik nog niet vaak gespeeld.” Ook Yassin heeft het naar zijn zin. "Ik speel al voetbal, maar ik heb daarnet voor het eerst korfbal gespeeld. Dat was echt leuk, het is net zoals basketbal!"