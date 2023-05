Grote opluchting voor Olivier Vandecasteele, maar krijgt deze zaak nog een stevig staartje? "Dit is een gevoelig precedent"

Vrancken plaatst ook enkele vraagtekens bij de veiligheid van Belgen in Iran in de toekomst. "Ben je als Belg nog veilig in een land als Iran? Als de ruil nog niet was uitgevoerd, dreigde je als Belg opgepakt te worden en veroordeeld te worden. Allemaal om als pasmunt gebruikt te worden in het dossier van Assadi. Hoe wordt dat in de toekomst?"