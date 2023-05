Kan het Vaticaan Moskou en Kiev tot vrede bewegen? "De wind staat niet goed, maar je weet maar nooit"

Momenteel lijkt zowel Rusland als Oekraïne weinig zin te hebben in onderhandelingen, toch vindt De Volder de bemiddelingspoging van het Vaticaan niet naïef. "Ik denk dat het even naïef is van degenen die denken dat we dit met de wapens zullen oplossen."

"De logica van vandaag is meer bewapening, we zitten in een escalatie van de oorlog, waar gaat die eindigen? In het Vaticaan weet men goed dat dit soort oorlogslogica enkel erger wordt. Nu denkt men aan beide kanten nog dat ze wel zullen winnen met de wapens, maar dit kan in het ergste geval tot een nucleair conflict leiden waar er geen winnaars zullen zijn."

De Volder is ervan overtuigd dat er zowel "in Kiev, als in Moskou, Washington, Peking en misschien ook wel Brussel mensen zijn die zich afvragen hoe we hier uitkomen". "Het is dus een kwestie om die moeilijke dialoog op te starten en op een bepaald moment komt er in zo'n oorlog ook wel een kantelpunt. We moeten die smalle ruimte zoeken die ongetwijfeld bestaat, maar niet aan de oppervlakte komt. En de zaken kunnen sneller veranderen dan men denkt."