Verkeerscontrole in Berchem: baby in deken op achterbank 

Tijdens een verkeersactie op de Grotesteenweg in Berchem trof de Antwerpse politie gisteren een baby in een deken op een achterbank aan. Daarnaast stelden de agenten verschillende overtredingen vast zoals cocaïnegebruik achter het stuur, verboden wapenbezit en het niet dragen van de gordel. In totaal inde de douane 10.000 euro aan boetes.