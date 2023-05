Vrouw uit Pepingen draait slaap- en kalmeringspillen in vinaigrette echtgenoot

Het parket ziet dat echter anders. “Het slachtoffer kreeg een buitensporige hoeveelheid kalmeringsmiddelen toegediend”, klonk het tijdens de vordering. ”En hoe kon ze nog een gesprek met haar echtgenoot voeren als ze zelf al was gaan slapen? Ze wist ook dat je die pillen niet te laat op de avond mocht innemen, omdat je anders ’s morgens nog versuft kon zijn. Uit het expertiseverslag blijkt bovendien dat het slachtoffer in een coma had kunnen belanden indien hij vijf glazen alcohol zou hebben gedronken. Bij tien glazen kon die cocktail zelfs dodelijk zijn! Het is duidelijk dat er een intentie tot doden was.”

In haar laatste woord herhaalde de beklaagde dat dat niet haar bedoeling was. “De dosis medicatie die ik in de vinaigrette heb gedraaid is dezelfde dosis die ik elke avond innam, in combinatie met alcohol. Ik wist niet dat die zo sterk was." Het vonnis in de zaak valt op 23 juni.