VUB en IMEC in Leuven willen wereldrecord breken met keten van robots

De bedoeling is om de robots collectief te laten reageren op lichtinval. Dat moet gebeuren aan de hand van ingebouwde sensoren. Maar zonder de mens maakt de recordpoging geen kans. "De recordpoging kan enkel slagen als de VUB'ers de hulp krijgen van de bezoekers van het festival. Zij kunnen meehelpen met het assembleren van de robots, het programmeren en het versieren", zegt professor Roels.

"Daarmee maken we ook duidelijk dat robotica een multidisciplinaire bezigheid is, waarin zowel technische als sociale, humane en medische wetenschappen samenkomen", zegt VUB-onderzoeker Vanderborght. Omdat bezoekers zelf met de robots aan de slag kunnen, krijgen ze een beter idee over wat de techniek nu eigenlijk inhoudt. "Zo willen we de angst voor robots wegnemen. Nerdland is een ideaal festival om dat op een speelse manier te doen."