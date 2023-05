Zonnig pinksterweekend voor de boeg, met temperaturen boven de 20 graden

Vandaag wordt het, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, zonnig met maxima van 15 tot 21 graden.

In de loop van de dag kunnen zich enkele stapelwolken vormen, maar het blijft grotendeels zonnig. Aan de kust kan de wind in de namiddag vrij krachtig waaien. Vanavond is het vrijwel helder, tegen de ochtend is in de Hoge Venen kans op nevel en mist. De minima schommelen komende nacht tussen 1 en 10 graden.

Zaterdag is het zonnig met maxima van 16 graden vlak aan zee tot 20 à 21 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit het noordoosten en aan zee na de middag vrij krachtig uit een noordelijke hoek.

Zondag wordt het zonnig met hoge wolkensluiers en in het binnenland misschien wat verdwaalde stapelwolken. De maxima liggen tussen 20 en 23 graden bij een matige noordoostenwind. Aan zee wordt het niet veel warmer dan 17 graden met in de namiddag een vrij krachtige wind uit een noordelijke richting.

Maandag en dinsdag is het wat minder warm, maar wel zonnig en droog. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en 18 of 19 graden in het centrum, maar tot 21 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het noordoosten, aan zee krachtig tot vrij krachtig in de namiddag.

Ook woensdag en donderdag blijft het droog met zon en nauwelijks of geen bewolking. Het wordt wel opnieuw wat warmer met maxima rond 22 graden in het centrum. Aan zee blijft het vrij fris met maxima rond 15 graden.