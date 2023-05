Op vraag van een buurtbewoner in Leke: stippellijn is plots vervangen door een volle lijn, stadsbestuur niet op de hoogte 

Op de Oostendebaan in Leke bij Diksmuide is een stippellijn vervangen door een volle lijn... op vraag van een buurtbewoner. Het stadsbestuur was niet op de hoogte van de aanpassing en vraagt nu om de lijn terug aan te passen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil dat niet, gezien de volle lijn de veiligheid op de baan verhoogt.