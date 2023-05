"Westhoekwolf" duikt nu ook op in Merkem

Maar amper een paar dagen later duikt de "Westhoekwolf" op in Merkem bij Houthulst, zo'n 20 kilometer verder. Een inwoner spotte hem op de kruising van de Zuidwallandstraat en de Kwakkelstraat.

"De foto's zijn vaag, maar overtuigend: het is een wolf. En je moet er niet aan twijfelen, het zal dezelfde wolf zijn die eerder deze week in Proven zat", zegt Jan Loos. "Dat is logisch, want het dier trekt door de provincie tot hij een geschikt terretorium vindt. Wat hij in West-Vlaanderen trouwens niet zal vinden.

"Het zou me ook niet verbazen als hij de komende dagen nog opduikt en dat kan op de gekste plekken. In principe kan hij op de zeedijk opduiken. We hopen natuurlijk van niet, maar het kan zomaar."