Zeppelinzeil uit Eerste Wereldoorlog na 100 jaar familiebezit, naar museum

We tekenen Wommersom, 5 maart 1915. In een weide aan de Sint-Truidensesteenweg en de Eliksemstraat stort een Duitse zeppelin neer. 21 bemanningsleden komen om. Een moedige jongeman uit de familie Van Roy durft de weide in te lopen en snijdt een stuk uit het zeil van de zeppelin. "Een best gewaagde daad, want de zeppelin werd goed bewaakt door de Duitsers", licht schepen van Cultuur en Erfgoed Patrick Poffé (CD&V) toe.