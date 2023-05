Zomer van Antwerpen maakt zomerprogramma bekend: "De Reuzen, maar ook veel andere hoogtepunten" 

Er zijn ook heel wat nieuwe toneelstukken en vertellingen. Heel wat jonge of pas afgestudeerde artiesten mogen voorstellingen brengen. "Ik ben heel blij dat ik mijn voorstelling mocht uitwerken. Ik mag 20 keer spelen, dan leer ik meteen hoe het is om een publiek niet drie keer mee te krijgen, maar 20 keer", zegt Johannes Lievens van de voorstelling "De Eenzame Stad".

"Ik breng 'Liefs Achilles'. Dat is een stuk over de Griekse mythologie. Je hoeft er geen kennis over te hebben, want ik pak het op een grappige manier aan. Maar ik bekijk het ook met een kritische blik: is dat allemaal wel zo heldhaftig als het lijkt?", vertelt Pleun Van Engelen. "Ik breng een operette. Dat is de lichtere vorm van een opera, met meer humor, hoepelrokken en gekke plotwendingen. We spelen de koningin der soprettes: "Die Fledermaus" van Johann Strauss, maar dan op een eigentijdse manier", zegt Isaak Duerinck.