Zware vuurwapens, laders, patronen en granaat gevonden bij vrouw (52) thuis in Putte

Na verschillende andere huiszoekingen en aanhoudingen in maart, kwam nu ook de vrouw in Putte in beeld. Daarom werd ook bij haar een huiszoeking gedaan.

Naast de wapens vonden de speurders ook werkkledij van de Antwerpse haven. Mogelijk was haar adres een opslagplaats voor de bende naar waar het onderzoek loopt.

De vrouw werd door de onderzoeksrechter aangehouden. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen waarvoor de wapens en de kledij gebruikt werden of zouden worden.