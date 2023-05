Ambtenaar in India pompt 2 miljoen liter water weg om verloren smartphone "met gevoelige info" op te vissen 

De man was op vakantie en wilde bij het reservoir Kherkatta (in Chhattisgarh) een selfie nemen, maar liet zijn telefoon vallen in het water. Duikers zouden eerst nog geprobeerd hebben om het toestel terug te vinden. Toen dat niet lukte, zou de ambtenaar de opdracht hebben gegeven om het water weg te pompen. Hij betaalde om een dieselpomp te laten overbrengen.



Volgens hem stond er gevoelige overheidsinformatie op de smartphone. Hij beweerde bovendien dat hij - mondeling - de toestemming had gekregen van een beambte om "wat" water over te pompen in een nabijgelegen kanaal. De landbouwers zouden, volgens de beambte, er zelfs hun voordeel mee kunnen doen.



Pas na drie dagen werd de waterverspilling ontdekt en de pomp stilgelegd. De telefoon werd uiteindelijk teruggevonden, maar bleek uiteraard niet meer te werken. De man ontkent dat hij zijn positie heeft misbruikt. De oppositie is niet mals voor het incident. Er loopt een onderzoek.



BEKIJK - Beelden van de dam: