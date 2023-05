VS-correspondent Björn Soenens bijna weer aan het werk: "Ik neem afscheid van de tijdelijke afgrond voor mij"

Hier neem ik ook afscheid van mijn kankerkroniek. Volgende week vlieg ik terug naar Amerika, naar mijn woonplaats in New York. Het is tijd.

Mijn kleine revolutie is afgedraaid. "Ik ben niet langer van het land, ik ben weer van het water", schreef de dichter Lucebert. Mijn kleine, mooie, ritselende revolutie is afgedraaid. Terug naar het vroegere leven met de nodige angst en hoop. Weer leren leven en hopen dat alles wel goed komt. In de schaduw van de loerende dood bestaat meer eerlijkheid.

Alles wat ik wilde zeggen over hoe het was en is, om ziek te zijn, om kanker te hebben, is nu gezegd. Vanaf 11 juni, vertel ik u weer over het reilen en zeilen in Amerika. Kanker is een deel van mij geweest en zal het voor altijd blijven. Maar nu ga ik er wel over zwijgen en dit even allemaal verwerken. Zorg intussen zeer goed voor mekaar, zolang het kan.

Björn to be alive.