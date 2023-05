"Hulpverlener terug in België, na ruil met Iraanse diplomaat": buitenlandse media over vrijlating Vandecasteele

De Britse openbare omroep BBC en de Amerikaanse zender CNN wijzen op het parcours van beide heren. CNN sluit af met een eerder heldhaftige quote van premier Alexander De Croo (Open VLD): "Voor mij stond altijd één element voorop: we laten geen onschuldige landgenoot in de steek. We laten niemand achter in ons land."



Le Monde benadrukt dat Iran in de loop der jaren buitenlanders gevangen heeft genomen, hen beschuldigde van spionage of andere overtredingen op de staatsveiligheid, en hen veroordeelde na geheime processen. De Franse krant noemt de gevangenen, op gezag van critici, niet meer of minder dan "een ruilmiddel" met het Westen.