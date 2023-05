Burchtmuur aan Keizersberg in Leuven wordt uitkijkpunt: "Genieten van een uniek uitzicht over de stad" 

De muur uit de 13e eeuw op de Keizersberg in Leuven is een overblijfsel van de vroegere burcht van de Hertogen van Brabant en later Keizer Karel. Met de restauratie, die al in het najaar van 2022 begon, wil de stad de geschiedenis in ere herstellen, maar ook nieuw leven geven door de plek weer toegankelijk te maken voor het publiek. De werken zullen nog even duren. De bedoeling is dat ze in 2025 afgerond worden.