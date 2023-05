Charlotte Adigéry zoekt naar vader met dementie, die weggelopen is uit woonzorgcentrum: "Ik denk nog niet aan CORE Festival vanavond" 

"Mijn papa heeft Alzheimer in een vergevorderd stadium en hij is weggelopen uit het rusthuis waar hij verblijft in Gent", vertelt Adigéry bij radiozender Stubru. "Dat is gebeurd rond 13 uur vanmiddag. Tot nu toe heeft niemand hem gevonden, dus we blijven op zoek naar hem in de stad. Daarom wil ik graag een oproep doen naar mensen in Gent. Mijn papa is nog gezien rond 13 uur vanmiddag in de buurt van het Baudelopark. Als iemand iets ziet of van iemand iets hoort over hem: bel gerust de politie, want ze zijn op de hoogte. Alle hulp is welkom."