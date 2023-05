"Boodschap in Amerikaanse stijl om staatsmanschap te benadrukken": experten analyseren communicatie De Croo over Vandecasteele

Dat De Croo in de laatste zin van de videoboodschap benadrukt dat hij "geen enkele Belg in de steek laat" is evenmin toeval. "Voor een premier is het fijn als hij een boodschap van nationale eenheid kan brengen. Hij profileert zich via die ene zin duidelijk als regeringsleider die zijn mensen persoonlijk beschermt. Op die manier promoot hij een vorm van nationale eenheid. Denk aan de communicatie rond "het team van 11 miljoen Belgen" in de coronatijd: ook in die marketingcampagne was het de bedoeling om meer cohesie te creëren, in de hoop dat mensen de regels beter zouden volgen. In België is een boodschap van nationale eenheid trouwens nooit helemaal ongecontesteerd: er zijn altijd krachten aan Vlaamse kant die huiveren van die ondertoon."