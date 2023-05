Eerste bezoek Congolese president Tshisekedi aan China: heronderhandeling mijncontracten op agenda

"In 2008 sloot voormalig Congolees president Joseph Kabila een grote mijndeal met China voor negen miljard dollar, daarna werd dit heronderhandeld tot zes miljard", vertelt onze Congokenner Katrien Vanderschoot in "De ochtend" op Radio 1. "China mocht koper en kobalt ontginnen in deze grote mijnen in ruil voor infrastructuurwerken, zoals wegen, scholen en gebouwen. Deze werken werden door Chinese arbeiders uitgevoerd", aldus Vanderschoot. Maar China heeft op al die jaren nog geen drie miljard dollar overgedragen in de vorm van investeringen. "De Congolese fiscus heeft dat berekend. Toch heeft China zelf 76 miljard winst gemaakt. Congo heeft er dus zijn broek aan gescheurd."



President Tshisekedi heeft er een staatszaak van gemaakt om dat onevenwicht recht te zetten, daarom is hij in China. "Het valt af te wachten of Tshisekedi effectief de disbalans kan heronderhandelen en herstellen", aldus Vanderschoot.