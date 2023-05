Jonge vluchtelingen en asielzoekers voetballen in gemengde ploegen met Brusselse voetbalclubs in Kraainem

"Op het voetbalveld maakt het niet uit welke taal je spreekt of waar je vandaan komt. Daarom spelen we in gemengde ploegen. Er wordt heel vaak gepraat over integratie, maar het is hier dat het echt gebeurt, door jongeren met elkaar in contact te brengen", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V), die ook aanwezig was tijdens het evenement. "Er is hier een sfeer van vriendschap en eenheid, en dat is geweldig mooi om te zien."