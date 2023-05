Na meer dan 10 jaar krijgt Sanapolis in Sijsele een duidelijke invulling

"Het wordt een plek voor en door iedereen", zegt CEO Luc Verhulst. Het gebouw heeft een rijke geschiedenis. Het was eerst een sanatorium voor patiënten die moesten herstellen van hun ziekte. Dan werd het een school en later een ziekenhuis. ”Al dertien jaar worden er plannen gesmeed om het gebouw een nieuwe invulling te geven, maar telkens zonder succes. Dat was jammer, want het is een prachtig mooi, groen domein."