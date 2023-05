200 Antwerpse fietsers herdenken overleden vrouw die op Plantin & Moretuslei onder vrachtwagen terechtkwam

"Zo'n "typisch" ongeval noemen we ook wel eens een dodehoekongeval. Al is het moeilijk om te oordelen of het over zo'n ongeval gaat. We weten niet of de chauffeur niet gekeken heeft of de vrouw niet gezien heeft", aldus de Fietsersbond. Toch komen zulke ongevallen nog vaak voor in het verkeer. "De overheid moet nu in gang schieten en nadenken over een wijkcirculatieplan, waarbij rekening wordt gehouden met de inrichting van vrachtwagens en waar ze mogen afslaan. Het fietsverkeer in Antwerpen neemt toe, maar zulke ongevallen schrikt de mensen af."