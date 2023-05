Klimaatactivisten blokkeren snelweg in Nederland: politie zet waterkanon in, honderden actievoerders opgepakt

Omstreeks 14.00 uur is de Nederlandse politie gestart met het oppakken van klimaatactivisten op de A12 in Den Haag. Dat heeft de politie op Twitter gemeld. Er zijn intussen honderden klimaatactivisten opgepakt, volgens persbureau ANP. Ze worden afgevoerd met bussen. Ook de bekende Nederlandse actrice Carice van Houten ("Game of Thrones") werd gearresteerd. Op sociale media heeft ze beelden gepost van het protest.