Korte maar hevige brand in Hamme

Zaterdagochtend rond 9 uur zagen de buren van de getroffen woning rook. Bij aankomst troffen de hulpdiensten een uitslaande brand in de achterbouw van de woning aan. Het vuur was snel onder controle, maar er is toch heel wat schade in de woonst. Vermoedelijk ontstond het vuur in de keuken, waarna het zich naar de badkamer verspreidde, die volledig uitgebrand is. Ook in de rest van de woning is er aanzienlijke schade. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De naastgelegen woning liep eveneens rookschade op.