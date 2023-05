Het Grote Straatfeest in Lo-Reninge: bewoners maken samen street art

Kunstenares Sonja Mazereel die de wereld rondreist met haar straattekeningen was speciaal naar de Westhoek afgereisd om street art te maken. "Ze heeft zes tekeningen ontworpen. Alle tekeningen hebben een link met zorgzaamheid en verbondenheid, zoals bijen die samen een zwerm vormen of bloemen en vlinders en een volwassene die een kind de hand reikt", vertelt Vanhoutteghem.



Inwoners, jong en oud, verfden vrijdag mee. Ook de bewoners van het plaatselijke woonzorgcentrum Zilvervogel. Axell Wyckaert (12) was met de school van de partij. "Ik zit in VBS de ladder hier in Reninge. Ik heb een bij geschilderd. Ik vond het wel leuk, allemaal samen. En het is ook tof dat we zo geen les hebben", lacht Axell.