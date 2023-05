Mysterieuze stof in Oosterzele stelt brandweer en politie voor raadsel

In de Lange Munte is er aanslag van een mysterieuze stof aangetroffen. Brandweer en politie zijn aan het onderzoeken wat de stof is en of deze schadelijk is.



Mogelijk gaat het om een vloeistof die afgelopen nacht uit een vliegtuig geloosd is, maar dat is voorlopig nog niet zeker. De stof wordt intussen in een laboratorium onderzocht.