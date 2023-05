Natuurhulpcentrum Oudsbergen redt beer Yampil uit Oekraïne: “Andere beren opgegeten door soldaten”

Waarom Yampil niet is opgegeten, is niet duidelijk. “Misschien was het stadje net op tijd bevrijd”, raadt Janssen. In elk geval moet het voor de beer wel een traumatische ervaring geweest zijn. En dat merkt Janssen ook bij andere dieren die het Natuurhulpcentrum reeds uit het oorlogsgebied in Oekraïne wist te redden. “De dieren die van daar komen, zijn in het begin heel erg bang en schuw, we merken een duidelijk verschil met dieren die uit een andere regio komen.”